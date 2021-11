L'appello di Blasioli (Pd) ai consiglieri regionali: "Approvare la proposta di finanziamento per il Ceis di Pescara"

Il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, ha fatto sapere che domani 25 novembre verrà presentato un emendamento per approvare uno stanziamento di fondi, pari a 50 mila euro, destinati al Ceis centro di solidarietà “Associazione Gruppo Solidarietà” Onlus di Pescara, associazione senza scopo di lucro fondata nel 1981 da Anna Durante e che si occupa del recupero dalle dipendenze, come droga, socia network, dipendente comportamentali, disturbi alimentari operando sia in fase di prevenzione che di cura, riabilitazione e reinserimento sociale.

"Prezioso il ruolo dei volontari, la cui presenza alimenta lo spirito del Ceis: “essere centrati sulla persona” con rispetto e gratuità, due attenzioni che condividono con gli operatori, chiamati anch'essi ad esprimere nel loro lavoro una particolare sensibilità verso gli utenti, e con la loro opera i volontari contribuiscono ad alimentare lo spirito di famiglia, arricchendo la quotidianità degli ospiti del centro.

Oggi più che mai è necessario che le Istituzioni sostengano, con contributi economici dedicati, realtà territoriali come il centro di Solidarietà “Associazione Gruppo Solidarietà” Onlus di Pescara che, con le attività che porta avanti da quarant’anni al servizio dei cittadini, mostra e dimostra quanto sia importante e grande l’attenzione per la solidarietà e la prossimità ai più bisognosi e la possibilità di fornire un sostegno psicologico, psicopedagogico o di consulenza per affrontare i nodi critici nei momenti di difficoltà che molte persone possono incontrare durante il percorso della loro vita."

A causa delle difficoltà economiche legate alla pandemia, spiega Blasioli, occorre dare sostegno a questa realtà, e il consigliere si associa alla richiesta avanzata dal senatore Luciano D'Alfonso alla fondazione Pescarabruzzo auspicando che anche la Regione faccia la sua parte e che i consiglieri possano approvare la proposta:

"Le istituzioni, il mondo politico e la società civile devono assicurare una maggiore attenzione al mondo delle dipendenze e un sostegno concreto alle realtà delle comunità terapeutiche."