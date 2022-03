Blasioli (Pd) chiede un tavolo istituzionale con Enel dopo i black out nel Pescarese per il maltempo

Dopo l'ondata di maltempo del fine settimana, che ha provocato nell'entroterra pescarese diversi black out elettrici prolungati, il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli ha chiesto la convocazione di un tavolo di confronto fra istituzioni ed Enel per capire le cause di quanto accaduto e trovare soluzioni per scongiurare, in futuro, disagi simili. Blasioli ha scritto all'amministratore Enel Francesco Starace, al presidente Marco Marsilio, all'assessore Guido Liris e al direttore regionale della protezione civile Mauro Casinghi per un incontro allargato anche ai sindaci dei Comuni del Pescarese, rappresentando la popolazione colpita dalle nevicate con mancanza di corrente elettrica, riscaldamento e fornitura d'acqua.

"Sarà una occasione utile per illustrare le strategie di Enel sul territorio e gli investimenti già in programma, recentemente comunicati anche dal Presidente della Commissione finanze del Senato Luciano D'Alfonso. Ritengo, però, che questo incontro sia necessario anche, e soprattutto, per capire cosa deve mettere in campo ciascuna delle parti per migliorare la gestione nei periodi di emergenza. Vorrei evitare che in futuro mi si rispondesse che gli alberi caduti bloccano la capacità di intervento, come mi è stato comunicato da Enel per le segnalazioni di Serramonacesca, Comune lasciato per 24 ore senza corrente perché le squadre erano bloccate a Guardiagrele proprio a causa del crollo di alcuni alberi lungo la strada.

Credo sia utile comprendere meglio come è stata organizzata l'emergenza, sperando che sia finita, almeno per ora, ma soprattutto penso che occorra capire come evitare in futuro che intere frazioni, come la Contrada Fragola di Villa Celiera o la Contrada Campo delle Piane a Montebello di Bertona, restino per giorni e giorni senza corrente."

Secondo il consigliere, è necessario stabilire un canale preferenziale fra Enel, il territorio e gli amministratori comunali, che spesso si trovano senza contatti diretti per avere informazioni sui lavori e tempi di ripristino, da comunciare ai cittadini, soprattutto per il versante della Majella man anche per l'alta valle vestina con Montebello, Farindola, Civitella Casanova e Villa Celiera alle prese con i più grandi disagi.

"In sostanza, ciò che auspici è un confronto costruttivo tra istituzioni comunali, Protezione Civile regionale e Regione stessa, al fine di capire cosa migliorare e come agire in futuro, per alleviare i problemi che sono stati riscontrati in questi giorni."