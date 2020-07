La denuncia del consigliere Blasioli: "Dragaggio lungo la riviera sud a pochi metri dai bagnanti" - VIDEO

Lavori di dragaggio lungo la riviera sud a poche decine di metri dai bagnanti. La denuncia arriva dal consigliere regionale Pd Blasioli che questa mattina, 28 luglio, ha girato un video sul posto dove si vede la draga in movimento ed operativa mentre a poca distanza ci sono decine di persone in mare. Blasioli ha chiesto spiegazioni alla polizia municipale ed alla capitaneria di porto per capire se le operazioni possono andare avanti anche durante la stagione turistica, con effetti negativi anche sulla qualità delle acque.

