La denuncia del consigliere regionale Blasioli: "A Pescara Coc comunale chiuso il sabato mattina nonostante la pandemia" [VIDEO]

Il consigliere del Pd sottolinea come il Coc questa mattina 10 aprile alle 8,45 era ancora chiuso, nonostante sia il riferimento per le chiamate riguardanti gli appuntamenti per le vaccinazioni

Il consigliere regionale Blasioli denuncia la chiusura del Coc questa mattina sabato 10 aprile. Blasioli si è recato sul posto per voler regalare la colazione ai volontari, notando però come alle 8,45 il centro operativo comunale era ancora chiuso, nonostante la pandemia e soprattutto il riferimento per le chiamate degli appuntamenti dei vaccini anti Covid: