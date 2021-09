Blasioli sulla Casa natale di Gabriele D'Annunzio: "Aperta part time e chiusa due giorni a settimana" [VIDEO]

Il consigliere regionale evidenzia come la casa natale del Vate sia aperta solo cinque giorni a settimana e per mezza giornata

Il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli interviene in merito agli orari di apertura della Casa natale di Gabriele D'Annunzio a Pescara. Blasioli, con un video postato sulla sua pagina Facebook, ha spiegato di aver atteso la fine della settimana dannunziana per evitare polemiche, ma evidenzia come gli orari siano molto ridotti, con apertura per cinque giorni a settimana.

Inoltre, nei giorni di apertura come mostra l'avviso sulla porta dello stabile, l'accesso al pubblico è consentito solo per mezza giornata. Il consigliere poi ricorda che proprio in occasione del festival dannunziano non sia stato previsto nessun appuntamento nella Casa natale del Vate, e chiede dunque di potenziare ed ampliare gli orari di apertura della struttura: