Il consigliere Blasioli punta sul canile intercomunale presentando un progetto di legge regionale

Realizzare il canile intercomunale per Pescara, Spoltore e Montesilvano, garantendo un'area ampia per il rifugio degli animali, zone per i visitatori ed un'area per il ricordo dei propri animali d'affezione. La proposta di legge regionale arriva dal consigliere Pd Blasioli, che ha avanzato la proposta al consiglio considerando l'urgenza di individuare un'area nuova per il canile comunale con i problemi che affliggono da anni il rifugio in via Raiale.

Emergenza che, spiega Blasioli, si è aggravata con i nuovi lavori per la città della musica ospitando anche i gatti:

Da questo nasce il Progetto di Legge che impegna la Regione e che ha un contenuto innovativo, trovando risorse per 600.000 euro e coniugando la L.R. 47/2013 che si occupa di randagismo alla L.R. 26/2018 che disciplina la nascita del Comune di “Nuova Pescara”, attraverso una convenzione fra i tre Comuni. Si tratta di un atto concreto che evita polemiche e sistemazioni tampone di animali che hanno diritto a un trattamento decoroso e davvero civile Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricordiamo che il sindaco Masci ha fatto sapere che per ora i cani resteranno in via Raiale grazie ad una soluzione trovata per l'avanzamento dei lavori della città della musica, e che comunque la priorità è proprio la realizzazione del canile intercomunale.