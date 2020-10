L'allarme del consigliere regionale Blasioli: "Branco di cinghiali da giorni staziona nella zona di San Silvestro" [VIDEO]

Un branco di cinghiali, molto numeroso, che da tempo ormai staziona nella zona di San Silvestro, fra le boscaglie di Strada della Rai. A segnalarlo è il consigliere regionale Pd Blasioli che ha raccolto le lamentele e denunce dei residenti considerando i pericoli per i cittadini, per gli automobilisti ed i danni causati agli orti e recinti dei terreni privati.

Come spiega Blasioli, i cittadini hanno anche scritto alle autorità competenti:

Dai residenti abbiamo ricevuto più di una segnalazione che oggi ho riassunto in una lettera inviata ai carabinieri forestali, alla polizia provinciale, al sindaco di Pescara e al settore della Regione Abruzzo competente, per avere risposte e soprattutto per sollecitare interventi. Il branco è numeroso e fa altrettanto numerosi danni alle colture, agli orti, nonché ai recinti che dividono i terreni privati.

Ma è un pericolo anche per la circolazione stradale, specie di notte, perché attraversano la carreggiata e chi se li ritrova all'improvviso davanti rischia incidenti: quello che è possibile fare va fatto e al più presto