Microeventi per il Black Friday nell'ultima domenica di novembre per incentivare lo shopping in centro

Il Comune di Pescara in prima fila con una serie di microeventi per l'ultima domenica di novembre, che concluderà il fine settimana del Black Friday. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Alfredo Cremonese, da noi contattato in merito alle iniziative che saranno messe in campo nell'ultimo fine settimana del mese in corso, che da qualche anno anche in Italia coincide con una serie di promozioni da parte dei negozi e delle attività commerciali riprendendo la tradizione tipica statunitense.

L'assessore ha fatto sapere che l'iniziativa di domenica 27 novembre si colloca nell'ambito della pianificazione degli eventi e degli spettacoli previsti per tutto il periodo natalizio a Pescara, concordati con il sindaco e con le associazioni di categoria.

"La situazione economica e delle casse comunali è nota: siamo in un momento difficile per una serie di cause concomitanti, e dunque le risorse a disposizione sono poche. Nonostante questo, abbiamo deciso di supportare il fine settimana del Black Friday dei commercianti del centro con dei microeventi dedicati agli adulti e ai bambini, di qualità, proprio per richiamare più gente possibile che venga a passeggiare nelle strade e piazze del centro commerciale naturale. Abbiamo scelto di concentrare gli eventi per domenica 27 novembre, in quanto venerdì 25 novembre (la data ufficiale del Black Friday) abbiamo già una serie di iniziative in programma che animeranno il centro, ovvero gli eventi sulla giornata contro la violenza delle donne e la presenza di Irene Grandi al Circus. Il sabato da sempre il centro di Pescara si anima per lo shopping e il passeggio e dunque ci è sembrato utile fare i microeventi nella giornata di domenica."

Inoltre, fa sapere l'assessore, venerdì 25 novembre aprirà il mercatino natalizio in centro, che quest'anno si terrà lungo Corso Umberto con le tradizionali casette di legno degli operatori commerciali e che, dati alla mano, nel 2019 portò oltre 100 mila presenze . In merito ai parcheggi, ha aggiunto Cremonese, non è stato possibile prevedere tre giornate gratuite nell'area di risulta per motivi economici:

"Premettendo che si sarebbe causato un danno alle casse comunali sottraendo gli incassi dei parcheggi per quel fine settimana in un momento davvero difficile, ritengo sterili e prive di senso le polemiche per un parcheggio al costo di 1 euro. In tutte le città i parcheggi in centro sono ormai a pagamento, e dubito che davvero una grossa fetta di utenti provenienti da fuori Pescara sia scoraggiata dal venire in città per la questione del costo del parcheggio. Proprio per questo, per giustificare il costo della sosta, dobbiamo puntare sempre più ad un'offerta di qualità per la città, dal punto di vista degli eventi, delle iniziative e dei servizi".