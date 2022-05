Biodigestore, l'assessore Del Trecco al M5s: "Nostre le controproposte e nessun rischio per le tasche dei pescaresi"

"Il Partito del ‘no’, ovvero il Movimento 5 Stelle, continua a inanellare un lungo elenco di inesattezze e sciocchezze sul biodigestore. Non sono stati i pentastellati a correggere la proposta dei privati, ma sono state le controproposte redatte dal Comune di Pescara con Ambiente spa e approvate dall’assemblea dei sindaci aderenti ad Ambiente e, soprattutto, gli abruzzesi non hanno mai rischiato di dover pagare sovratasse per ripianare eventuali perdite future da parte dell’impianto. Lo sanno gli amministratori che hanno letto le carte, lo sanno i cittadini che ormai hanno imparato a fare la scrematura delle informazioni urlate dai 5 Stelle, che ci hanno abituati ad allarmi infondati e sicuramente amplificati per ‘fare rumore’". Con queste parole l'assessore comunale all'ambiente Isabella Del Trecco replica ai pentastellati che hanno ieri parlato di "vittoria" riguardo le modifiche al progetto approvate.

"Quella finita nel mirino dei 5 Stelle è la proposta arrivata da un privato, nella fattispecie la Snam, che ovviamente ha inoltrato il proprio progetto – ricorda Del Trecco – che, ovviamente è stato sottoposto valutazione, abbiamo fatto le controproposte, che non portano la firma dei pentastellati, e che sono state approvate dai sindaci, controproposte che definiscono una serie di dettagli e modificano il progetto a vantaggio della città di Pescara e dei Comuni della provincia che fanno capo ad Ambient. In riferimento ai costi inerenti il completamento della struttura e al rischio, paventato dai 5 Stelle, di far ricadere sulle tasche degli abruzzesi la spesa se non si fossero raggiunte le quote minime previste per il funzionamento a regime del biodigestore - conclude, in realtà parliamo di un rischio infondato, mai esistito".