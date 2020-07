Bilancio Tua in utile per il 2019 sotto la guida del presidente Giuliante: tutti i numeri

Bilancio in utile per il 2019, il primo a guida Giuliante nella Tua, l'azienda di trasporto pubblico abruzzese. Segno positivo con un abbattimento dei costi a fronte di una significativa riduzione della contribuzione pubblica, con un utile di 90 mila euro ed un valore di produzione di oltre 124 milioni di euro, nonostante i contributi pubblici si siano ridotti di 2,7 milioni rispetto all'anno precedente, con un calo dal 2015 pari a circa 14 milioni di euro l'anno in meno.

La presentazione del bilancio è avvenuta durante la convention annuale che si è tenuta a Roseto alla presenza anche del presidente Marsilio, del sottosegretario alla presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis e l’assessore regionale al Lavoro Piero Fioretti. I mezzi tua hanno assicurato nel 2019 32 milioni e mezzo di chilometri di cui 31,6 su gomma e 1 milione su ferro con 878 autobus ed 11 treni.

Il 2019 ha visto un rinnovamento significativo del parco mezzi aziendali: sono stati, infatti, introdotti nella flotta di TUA 56 nuovi bus; tale processo è proseguito anche nel 2020. Negli ultimi sei mesi sono stati acquistati e immessi in esercizio altri 55 autobus, mentre altri 45 entreranno in servizio entro fine anno. Il totale dei dipendenti è di 1426, di cui 1152 che operano nel ramo gomma, 144 in quello ferroviario e 130 amministrativi. Giuliante ha parlato di un contesto molto complesso in cui opera la Tua, con una ristrutturazione organizzativa a tutti i livelli parallelamente ad investimenti importanti, per ammodernare la flotta automobilista e ferroviaria e lo sviluppo tecnologico dei servizi:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ci troviamo a fronteggiare uno scenario del tutto nuovo e ancora imprevedibile caratterizzato dall’emergenza Covid che ha imposto un ripensamento repentino e nuovo nel concepire il trasporto pubblico locale. Tua sta mettendo in atto una serie di provvedimenti legati alla riapertura delle scuole nelle quali sarà determinante la concertazione con tutti gli attori coinvolti, in primis da parte della Regione Abruzzo, degli enti locali e delle istituzioni