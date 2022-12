Lega e Valore è Abruzzo esultano per la legge di bilancio: "Bene così"

Il capogruppo regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, esprime la propria soddisfazione a margine dell’approvazione del Milleproroghe, della legge di stabilità e del bilancio di previsione: "Dopo la seduta terminata questa notte - scrive in una nota - è ormai chiaro che, grazie a questo governo regionale che vede la Lega protagonista, la Regione Abruzzo può vantare una gestione virtuosa con bilanci in ordine e una programmazione in grado di guardare al futuro con sicurezza".

Per l'esponente del Carroccio "molti obiettivi sono stati raggiunti con serenità come importanti interventi per il dissesto idrogeologico, il dragaggio dei porti, l'esenzione dell'Irap per le onlus, la copertura finanziaria per garantire nuove rotte aeree per l'Aeroporto d'Abruzzo, aver assegnato 1 milione di euro all'ospedale di Penne, totale copertura delle borse di studio e maggiori contributi per gli enti del terzo settore, enti locali, l'Agenzia della Protezione Civile. Il bilancio di questi quattro anni è più che positivo, la Lega ha portato all'attenzione del consiglio tante migliorie per non lasciare nessuno indietro e assicurando la dovuta sicurezza finanziaria alle tante leggi sin qui approvate".

Gli fa eco Simone Angelosante, capogruppo di Valore è Abruzzo, che parla di "un bel risultato per il governo del centrodestra, finalmente, non all'insegna dell'’austerity; un documento che ha visione verso il futuro e che contribuirà a dare all'Abruzzo una nuova ripartenza dopo la congiuntura negativa dovuta alla pandemia e alle ricadute della guerra in Ucraina che ci auguriamo termini quanto prima".

Per Angelosante questo è "un bilancio che viene incontro a cittadini, imprese e enti locali, che dimostra la capacità e la qualità amministrativa e che ci permette di dimostrare, con numeri alla mano, l'efficicienza della gestione finanziaria regionale. Con i miei colleghi Antonio Di Gianvittorio e Manuele Marcovecchio ringraziamo per il lavoro sinergico Lorenzo Sospiri, presidente del consiglio regionale, Marco Marsilio, presidente di giunta, e gli assessori tutti".