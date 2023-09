Stop al caro-mense, rifacimento delle strade in periferia e più fondi per il sociale: le condizioni di Pignoli (Udc) per dire sì al bilancio

Il capogruppo comunale dell'Udc Massimiliano Pignoli interviene sul caro-mense e chiede che con l'approvazione del bilancio provvisorio che dovrà esserci entro il 31 dicembre si attui il blocco degli aumenti. È una dei temi su cui, afferma, non è disposto a trattare perché ci sia il suo sì in sede di votazione. Solo uno dei tre punti che chiede siano prioritari nel documento che si dovrà discutere in consiglio comunale: gli altri sono lo stanziamento dei fondi necessari a sistemare le strade nei quartieri più periferici e l'aumento dei fondi Pis, cioè quelli destinati al Piano di intervento sociale.

Quello delle mense è un tema che tiene banco ormai da settimane e gli aumenti previsti ci saranno nel 2024. La richiesta è dunque quella di evitarli e di dimostrare vicinanza alle famiglie, in particolare quelle meno abbienti, sottolinea Pignoli. Alcune modifiche sono state già fatte in realtà, ma la misura ha lasciato insoddisfatti i genitori che di recente hanno partecipato ad una commissione controllo e garanzia confrontandosi, anche con una certa veemenza, con l'assessore comunale all'istruzione Gianni Santilli. Assessore che ha assunto l'impegno di confrontarsi con il sindaco per valutare la possibilità di nuove agevolazioni per chi ha un reddito familiare sopra i 18mila euro, ovvero la fascia ad oggi esclusa da qualsiasi contributo e che potrebbe dover pagare dal prossimo anno una tariffa di sei euro a pasto.

Non più rinviabili poi per Pignoli i lavori per le strade dei quartieri di periferia o comunque decentrati rispetto al cuore della città. Il riferimento lo fa in particolare a molte strade dei Colli, al quartiere di Zanni, quello di San Donato, quello di Rancitelli e a Villaggio Alcyone. “Va bene Corso Vittorio Emanuele, va bene Corso Umberto, ma ora tocca alle strade delle periferie”.

Infine il Piano di intervento sociale su cui chiede in sede di bilancio di prevedere somme maggiori dato che il disagio economico continua ad aumentare. “Sono sempre di più le famiglie pescaresi in difficoltà dopo lo stop al reddito di cittadinanza e l’imminente aumento delle bollette energetiche. Si preannuncia un autunno caldo – conclude Pignoli - che solo con un intervento del comune potrebbe essere meno crudo da affrontare”.