Il bilancio della Provincia incassa un solo "no", quello del Comune di Pianella, il vicesindaco: "Presi in giro"

Il Comune di Pianella si è sentito “preso in giro” e per questo il vicesindaco Romeo Aramini ha detto “no” all'approvazione del bilancio della Provincia di Pescara nel corso dell'assemblea dei sindaci in cui si dovevano approvare il documento finanziario e il Dup. E' lui stesso a spiegarne il motivo e a chiedere oggi al presidente Ottavio De Martinis, cui però ribadisce totale fiducia, un confronto. Alla base del voto di diniego il fatto che quanto promesso per il Comune non era poi realmente presente nel documento da approvare. “ La maggioranza di governo al comune di Pianella ha garantito ampio sostegno all’elezione del presidente De Martinis e dei consiglieri di maggioranza – spiega Aramini il vicesindaco –, ma ci siamo trovati di fronte ad una situazione di grande imbarazzo che non ci ha lasciato altra alternativa, visto che non possiamo consentire la presa in giro dei cittadini che rappresentiamo. Prima della seduta il consigliere provinciale Berardinucci ha rilasciato alcune interviste comunicando che, grazie al suo personale interessamento, nel piano triennale delle opere pubbliche erano stati inseriti due interventi che riguardavano anche il comune di Pianella: una pista ciclopedonale di ricongiungimento alle altre due progettate sui fondovalle vestino e della val Pescara ed un nuovo tracciato stradale che collegherebbe buona parte dei comuni dell’area vestina all’area metropolitana Chieti- Pescara".

"Tuttavia – aggiunge il vicesindaco -, nell’esaminare i documenti programmatori della provincia non abbiamo trovato nessuna traccia di tali interventi e nemmeno durante l’assemblea il presidente ed i dirigenti sono stati in grado di spiegarne le ragioni. Con rammarico, dunque, abbiamo dovuto esprimere la contrarietà a degli atti amministrativi che disattendevano quanto così enfaticamente prospettato alla cittadinanza, ritenendo necessario riaffermare la necessità che chi è chiamato a ruoli di responsabilità si comporti con serietà e rispetto e, soprattutto, interagisca con le istituzioni locali in un quadro di leale collaborazione, come ho personalmente invitato più volte a fare al consigliere Berardinucci, pregandolo di lavorare insieme per il bene collettivo, poiché non è prendendo in giro i cittadini che si portano benefici al territorio”.

“ Ora – conclude Aramini – ci aspettiamo che il presidente De Martinis, al quale confermiamo ampia fiducia, assuma il controllo della situazione e, come preannunciato, voglia incontrare l’amministrazione comunale per aprire un confronto su queste ed altre problematiche che riguardano il territorio pianellese al fine di garantire quelle leale collaborazione e quel proficuo lavoro che devono condurre al miglioramento dell’intera provincia”.