Ultimo bilancio provvisorio per la giunta Masci, l'assessore Seccia: "Dal 2021 cassa sempre in positivo"

Con oltre 900 emendamenti presentati si aprirà martedì 19 dicembre la discussione sul bilancio di previsione 2024: l'ultimo della giunta Masci. Il tempo di dibattere ci sarà, ma intanto nella seduta di lunedì 18, l'assessore comunale al Bilancio Eugenio Seccia ha fornito i numeri del documento e rivendicato il fatto che questo sarà un anno importante per l'ente dato che a fine 2024 si uscirà dalla procedura di disavanzo con dieci anni di anticipo, permettendo all'ente di tornare ad accendere mutui.

Cose queste che Seccia aveva avuto modo di rimarcare già il 13 aprile quando commento il parere positivo della corte dei conti. Nonostante si vada verso le elezioni (giugno 2024), il bilancio cui si è iniziato a lavorare da luglio arrivando con grande anticipo rispetto alla scadenza del 15 novembre, la programmazione è stata spalmata su tutto l'anno, ha tenuto a precisare l'assessore ringraziando commissioni e uffici.

Le entrate correnti per il 2024, ha riferito, si attestano a 133 milioni di euro, con le spese correnti per la gestione ordinaria dell'ente pari a 125 milioni 16mila euro. Sul fondo credito esigibilità sono invece accantonati 12 milioni di euro. Al di là dei numeri ciò che rimarca Seccia in vista della discussione dei prossimi giorni è che dal 2021 ad oggi “abbiamo tenuto il termometro della cassa sempre positivo e questo a dimostrazione che c'è stata un'incisiva opera di risanamento finanziario”.

Seccia si è quindi soffermato sulle spese per il personale aumentate nel corso degli anni e passate dai 28 milioni del 2021 ai 33 milioni del 2024 per lui sempre la conferma del trend positivo in termini di ripresa della spesa. Insomma un bilancio con il segno più sotto tutti gli aspetti per l'assessore comunale che si dice tranquillo in vista della prossima tornata elettorale, quando a dover darlo il giudizio saranno i cittadini.