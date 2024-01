Bilancio positivo a Pianella e conti solidi per i primi sei mesi dell'amministrazione Manella

Bilancio positivo per l'amministrazione comunale di Pianella a sei mesi dall'insediamento del sindaco Taddeo Manella. Sul fronte dei conti pubblici, è stato approvato il 19 dicembre, nei termini previsti dalla legge, il bilancio

preventivo garantendo un solido fondamento finanziario per le attività future. Il 21 dicembre è stato ottenuto un nuovo finanziamento di 1.176.000 euro dalla presidenza del consiglio per la riqualificazione di palazzo De Caro, fondi stanziati con il capitolo 494, esercizio finanziario 2023 del bilancio di previsione della presidenza del consiglio dei ministri, questo nuovo finanziamento sarà fondamentale per proseguire il progetto in essere, e dare

il via ad una delle opere più importanti per il rilancio del centro di Pianella che contribuirà significativamente al potenziamento del patrimonio storico della città. Inoltre, il 30 dicembre sono stati appaltati lavori per 600.000 euro, per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio pubblico di via Modena, via Marano e via Obletter.

Per quanto riguarda gli interventi sul territorio, ed in particolare nel settore scolastico, durante le vacanze di Natale sono stati sostituiti gli infissi e installate nuove luci a led nella scuola primaria di Pianella, grazie a un finanziamento di 70.000 euro ottenuto con i fondi Pnrr che porteranno ad un efficientamento energetico delle strutture.

Prima di Natale è stata riaperta, dopo una necessaria variante, la strada di via Torino. Inoltre, è stato avviato un programma per migliorare la ricezione telefonica mobile nella frazione di Cerratina attraverso un progetto del dipartimento per la trasformazione digitale. È stato inaugurato un progetto di recupero dei percorsi agro-turistici alla riscoperta del patrimonio rurale dell’area bestina attraverso “le Vie dell’Olio” questo primo progetto rappresenta un’opportunità per riscoprire le bellezze del nostro territorio e promuovere il turismo sostenibile. Per gli eventi natalizi, l'amministrazione comunale ha dichiarato:

"Il cartellone degli eventi natalizi ha riscosso un ottimo successo di pubblico non solo a Pianella ma anche a Cerratina e Castellana, grazie ai tanti eventi promossi dall’amministrazione e dalle diverse associazioni locali.

Nei prossimi mesi, l'amministrazione guarda al futuro focalizzandosi su due direttive essenziali: il progetto Pianella Città del Benessere per lo sviluppo delle attività produttive e il benessere dei cittadini, e il programma

"Pianella - L'amministrazione tra la gente e della gente", incentrato sull'nclusione sociale e culturale a 360 gradi."

Il sindaco ha aggiunto:

“In questo primo semestre, abbiamo lavorato con impegno e dedizione per garantire una gestione efficiente e responsabile del nostro Comune. Sono lieto di annunciare che i risultati ottenuti sono la prova tangibile del nostro

impegno per il bene di Pianella. I successi finora ottenuti, dal miglioramento delle infrastrutture alla gestione delle emergenze, sono il frutto del lavoro di un'intera comunità, tanto lavoro e tante sfide ci aspettano anche per questo nuovo anno. Desidero ringraziare le forze dell'ordine, i parroci, il dirigente scolastico, le associazioni e tutti i cittadini di Pianella per la collaborazione preziosa che ha reso possibile tutto questo.

Guardando al futuro, mi auguro che l'entusiasmo e la determinazione che ci hanno contraddistinto finora continuino a guidare le nostre azioni. Siamo pronti a perseguire progetti ambiziosi per far crescere la nostra amata

Pianella. Auguro a tutti un felice e prospero 2024, ricco di successi e realizzazioni per la nostra comunità”