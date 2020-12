Approvato il bilancio di previsione del Comune di Pescara, Masci e Seccia soddisfatti: "Una vittoria per la città"

Grande soddisfazione da parte del sindaco Masci e dell'assessore Seccia per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 del Comune, avvenuto entro il 30 dicembre con 20 voti favorevoli e 9 contrari. Anche lo scorso anno il bilancio era stato approvato entro la fine dell'anno.

Masci ha parlato di una vittoria per tutta la città, ringraziando l'assessore Seccia per il lavoro profuso al fine di avere un documento oculato, chiaro e concreto, anche con l'apporto delle opposizioni con le quali è avvenuto un confronto aperto.

Confronto, per noi, non è mai stata una parola vuota, ma un modo di pensare e di fare politica per il bene della città. Non

abbiamo mai avuto né timori né preclusioni di fronte a proposte che reputavamo buone per fornire soluzioni o anticipare esigenze dei cittadini pescaresi.