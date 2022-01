“Tari, energia, ambiente e la sede della Regione sull'area di risulta”: le priorità del M5S per il bilancio

Il Movimento 5 Stelle ha presentato le richieste per trovare una quadra sul bilancio di previsione 2022, fermo in consiglio comunale da più di un mese grazie agli oltre 500 emendamenti depositati. Secondo i pentastellati bisognerà dare grande rilievo ai seguenti temi: rifiuti, energia, ambiente e destinazione pubblica dell'area di risulta, che dovrebbe diventare "la sede del nuovo palazzo regionale".

Ecco le parole di Erika Alessandrini, Paolo Sola e Massimo Di Renzo: "Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e Nuova Pescara sono i due temi cruciali sui quali, insieme agli altri gruppi di minoranza in consiglio comunale, abbiamo chiesto di creare due commissioni speciali per scuotere Pescara dalla mediocrità a cui la giunta Masci sta condannando la nostra città rispetto alla straordinaria occasione che dobbiamo cogliere per rilanciare il futuro del nostro territorio. E accanto, impiegare fondi comunali per gli interventi a breve termine con cui rispondere da subito alle reali esigenze dei pescaresi, con l'obiettivo di reagire alla crisi".

Poi Alessandrini, Sola e Di Renzo sottolineano l'importanza della sostenibilità e della qualità ambientale: “Per una corretta gestione dei rifiuti abbiamo richiesto la sperimentazione della tariffazione puntuale della Tari, che introduce il sistema di pagamento della Tari con cui più differenzi e meno paghi, insieme all'introduzione di un’app comunale, da scaricare gratuitamente, per sensibilizzare e informare i cittadini su una corretta raccolta differenziata. Vogliamo introdurre macchinette mangia plastica all'interno dei nostri mercati coperti, incentivando così un meccanismo virtuoso che possa premiare la raccolta di plastica usa e getta con uno sconto da utilizzare all'interno del mercato stesso, contribuendo così anche a dare un piccolo motivo di richiamo verso un tipo di commercio particolarmente in difficoltà”.

Infine bisognerebbe "garantire la presenza di autoclavi per l'acqua potabile nelle strutture abitative comunali, dotare finalmente di una rete fognaria alcune aree della città che ne sono ancora sprovviste", perché ciò ormai è diventato "indispensabile e non più procrastinabile. Così come vogliamo garantire il completamento del piano regolatore del verde, già finanziato dal M5S negli anni passati e la creazione di un vivaio comunale che garantisca la messa a dimora di alberi autoctoni e non più di specie aliene nelle aree verdi della nostra città".