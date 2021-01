Bilancio di previsione, la soddisfazione di D’Incecco: “Un successo amministrativo”

Il capogruppo della Lega al consiglio comunale di Pescara D’Incecco esulta per l'approvazione del bilancio di previsione, avvenuta con 20 voti favorevoli e 9 contrari. È grande la soddisfazione dell'esponente del Carroccio, che in una nota scrive quanto segue:

“Un successo amministrativo quasi inusuale per le pubbliche amministrazioni, viste le minori entrate degli Enti locali imputabili alla grave crisi sanitaria e quindi economica generata dal Covid-19. Un lavoro sinergico svolto dal gruppo consiliare della Lega Salvini Premier, che ha tessuto un dialogo con le opposizioni, dialogo volto a risolvere le esigenze del territorio e dei cittadini”.

D'Incecco evidenzia che “gli interventi proposti dalle opposizioni e inseriti in bilancio erano già, in gran parte, previsti nelle linee programmatiche di mandato dell'amministrazione”. Di conseguenza “l'intesa è stata raggiunta per superare l'ostruzionismo delle minoranze (800 emendamenti tra Dup e Bilancio) che avrebbero danneggiato gli interessi della città, ad iniziare dalla sanificazione dei luoghi pubblici, non ancora finanziata dallo stato e adesso effettuata con fondi comunali”.