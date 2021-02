Biblioteca regionale di Torre de' Passeri, D'Incecco: "Una struttura che deve ripartire"

Questa mattina il capogruppo della Lega in consiglio regionale si è recato direttamente sul posto per fare un sopralluogo. L'auspicio è che presto la biblioteca possa riprendere tutte le attività e i corsi che si facevano prima al suo interno

Questa mattina il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Vincenzo D'Incecco, è stato in visita alla biblioteca regionale di Torre de Passeri. L'esponente abruzzese del Carroccio si è recato direttamente sul posto per fare un sopralluogo.

L'auspicio è che presto la biblioteca possa riprendere tutte le attività e i corsi che si facevano prima al suo interno. Lo stesso D'Incecco l'ha definita "una bella struttura che dobbiamo assolutamente far ripartire".