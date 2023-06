In consiglio comunale un minuto di silenzio per ricordare Silvio Berlusconi: il Movimento 5 stelle lascia l'aula

Nessuna polemica, ma un segnale di non condivisione chiaro quello degli esponenti d'opposizione: "Rispetto per il lutto, ma non si può riabilitare l'operato negativo che ha rappresentato per la politica degli ultimi trent'anni"