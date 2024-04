La scelta in controtendenza del consigliere Fiorilli: "Ho deciso di non ricandidarmi"

In un mondo politico dove, anche a livello locale, la corsa al mantenimento delle posizioni acquisite sembra incessante, fa sicuramente notizia la scelta del consigliere comunale di Pescara, Berardino Fiorilli, che annuncia la decisione di non ripresentarsi alle prossime elezioni comunali di giugno.

Fiorilli, che si è candidato alle elezioni regionali dello scorso marzo non venendo eletto, ha affidato a un post su Facebook il suo annuncio.

«Desidero informare i tanti amici che in questi giorni mi chiedono informazioni in merito alla mia possibile candidatura alle prossime elezioni comunali di Pescara del 9 giugno 2024, che ho deciso di non candidarmi», scrive Fiorilli.

Che poi spiega: «Sono stato eletto consigliere comunale, quasi ininterrottamente dal 1998 a oggi e, da allora, ho ricoperto quasi tutti i ruoli nell'ambito della amministrazione comunale. Nominato per la prima volta assessore con il sindaco Carlo Pace nell'anno 2000, poi consigliere di opposizione e ancora vicesindaco con il sindaco Luigi Albore Mascia, fino a oggi consigliere e vicepresidente del consiglio comunale. In tutti i ruoli che ho avuto l'onore di ricoprire, ci ho messo sempre tanta passione, impegno e serietà, cercando di restare sempre con i piedi per terra. In questo tempo, tuttavia, sento la necessità di recuperare un rapporto più autentico con il mondo che mi circonda e per farlo, a volte, è necessario "spostarsi dal centro della scena", scegliere - volontariamente - di mettersi da parte, ricordando, soprattutto a me stesso, che nessuno è indispensabile e che l'importante è mettere passione, tenacia e cuore in ogni occasione che la vita ci mette davanti. Sosterrò convintamente la candidatura a sindaco di Carlo Masci i ma non farò parte certamente della prossima amministrazione. Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato fiducia in questi anni e che sarebbero stati pronti a rinnovarmela; per me è stata soprattutto una grande assunzione di responsabilità. Continuerò a fare Politica nel modo che mi piace di più, essere al servizio degli altri, poiché sono sempre più convinto che nessuno basti a se stesso».