Torna per la ventunesima edizione "La befana vien dal mare" dedicata alla memoria di Eriberto Mastromattei

Torna con la ventunesima edizione la "Befana vien dal mare", lo storico e tradizionale appuntamento dell'Epifania nel porto turistico di Pescara. Alle 11 infatti la befana arriverà dal mare rievocando l'iniziativa lanciata da Eriberto Mastromattei. L'evento è patrocinato dal Comune e organizzato dalla Società di salvamento di Pescara con la collaborazione del “Marina di Pescara”, per il 2024 è caratterizzata da interessanti novità: come sempre la vecchina giungerà a bordo di un gozzo presso la banchina nei pressi dell’anfiteatro e qui, una volta salutati i bambini e i genitori presenti, raggiungerà l’anfiteatro stesso per incontrare i più piccoli e consegnare loro un dono. Il programma è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte l’assessore al fiume e al mare Nicoletta Di Nisio, il presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, e della Società italiana di Salvamento Cristian Di Santo.

L'assessore Di Nisio ha commentato:

"Questa manifestazione è ormai un evento consolidato del calendario natalizio della città di Pescara. Ma, a differenza di quanto recita l’adagio “Epifania tutte le feste si porta via”, altri ne realizzeremo prossimamente rivolti specificatamente ai bambini ma anche agli adulti. Invito intanto tutti a partecipare sabato 6 gennaio e sono certa che saranno presenti in tanti, senza dimenticare che negli ultimi anni la manifestazione ha portato nella nostra città anche molte famiglie da tutta la regione e anche da fuori. La mia soddisfazione personale sta tutta nel vedere un sorriso sul volto di un bambino e spero davvero di vederne tanti. La Befana vien dal Mare arriverà accompagnata da gufi; ma vi saranno anche altri animali, che si presenteranno al pubblico con un accompagnamento musicale.

Per Riccardo Padovano si tratta di un’iniziativa che evidenzia e rafforza il profondo legame tra Pescara e il mare, un connubio su cui è stata costruita nel tempo l’identità della marineria, dei balneatori e dell’intera comunità. In questa edizione voglio anche ringraziare, oltre al Comune di Pescara che ha sposato ufficialmente questa manifestazione, anche “Fratelli della costa – Tavola di Pescara” per la collaborazione. Di Santo ha concluso:

"Ci aspettiamo la stessa cosa anche quest’anno. Mi piace rimarcare il fatto che il nostro sodalizio, oltre a questa manifestazione legata all’Epifania, è in prima linea sul fronte strettamente sociale, con particolare attenzione proprio all’educazione marina dei i giovani. Sono diverse le attività che portiamo avanti durante l’anno e quindi mi preme ringraziare soprattutto tutti coloro che con puro spirito di volontariato stanno lavorando con noi."