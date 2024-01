Due importanti bandi (servizio civile e borse lavoro) pubblicati dal Comune di Città Sant'Angelo

L'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo ha annunciato la pubblicazione di due importanti bandi relativi a due differenti ambiti, di interesse per i cittadini angolani. Il primo bando fa riferimento alle candidature dei giovani che intendono aderire al servizio civile universale anche nel territorio angolano. Il bando, lo ricordiamo, scadrà il prossimo 15 febbraio ed è disponibile al link: https://tinyurl.com/54pep4zm dove sono consultabili tutte le informazioni e i requisiti per l'ammissione in graduatoria.

L'altro bando, invece, fa riferimento alle borse lavoro a disposizione per i cittadini svantaggiati. Si formerà infatti una graduatoria per le borse lavoro della durata di almeno 3 mesi e massimo di 12 mesi, rinnovabili di 3 mesi in tre mesi, con compenso di 500,00 euro mensili, previo espletamento di 25 ore settimanali, da svolgere presso articolazioni organizzative dell’ente o aziende private. Fra i requisiti d'accesso la residenza a Città Sant'Angelo, la maggiore età, un Isee in corso di validità non superiore a 9 mila euro. Il bando scadrà il 29 febbraio 2024. Per informazioni 0859696282 – 0859696207 – 0859696233 Il link del bando: https://tinyurl.com/4r2yn2yk