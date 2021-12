Pronto il bando per i nuovi ristori Covid della Regione alle imprese dei comprensori sciistici

Approvata dalla giunta regionale la delibera proposta dall'assessore Daniele D'Amario per i nuovi ristori da destinare alle imprese turistiche che si trovano all'interno dei comprensori sciistici regionali, danneggiate dalle restrizioni e dalle chiusure imposte dal Covid. Il bando sarà pubblicato domani 31 dicembre sul Burat della Regione Abruzzo. Il bando fa riferimento in particolare alle chiusure riguardanti la passata stagione invernale, fra il mese di dicembre del 2020 e il 30 aprile 2021.

Destinatari dell'avviso sono le micro, piccole, medie e grandi imprese riconducibili alle attività esercitate in forma imprenditoriale le cui sedi operative ricadono nei territori dei comuni dei comprensori sciistici di, in provincia dell'Aquila, Alfedena, Barrea, Campo di Giove, Cappadocia, Castel di Sangro, L'Aquila, Lucoli, Opi, Ovindoli, Pacentro, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Roccaraso, Scanno, Tagliacozzo; in provincia di Chieti Gamberale, Palena, Pizzoferrato, Pretoro, Rapino; in provincia di Pescara Carpineto della Nora, Roccamorice, Serramonacesca, Villa Celiera; in provincia di Teramo Civitella del Tronto, Fano Adriano, Pietracamela e Valle Castellana. I dettagli per le richieste dei contributi economici saranno disponibili all'interno del bando.