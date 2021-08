Aperto il bando della Regione per le imprese che vorranno partecipare all'Expo di Dubai

Anche l'Abruzzo vuol'essere protagonista all'Expo 2020 di Dubai che sarà in scena dal primo ottobre 2021 al 31 marzo 2022. E per questo, la Regione ha pubblicato un bando per le imprese interessate a partecipare. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Daniele D'Amario, con il bando che scadrà il 15 settembre prossimo e promosso da Abruzzo Sviluppo in collaborazione con Arap regionale, le camere di commercio della Regione e Ice Agenzia, sotto la supervisione della Regione

L'assessore ha dichiarato:

“L’obiettivo è garantire una serie di servizi qualificati alle imprese abruzzesi che vogliono essere presenti a Dubai in modo da allargare e conoscere i mercati internazionali. Mi sembra questa un’occasione che gli imprenditori abruzzesi non possono farsi sfuggire perché solo in questo modo l’azienda anche piccola riesce ad intercettare nuovi mercati per la crescita riducendo al minimo le spese di investimento e i fattori di rischio”.

Saranno coinvolti per questo tutti i soggetti regionali che ruotanno attorno al mondo delle imprese, un momento di condivisione per fare squadra. La manifestazione d'interesse è rivolta a cinque macro aree economiche: automotive-meccatronica, agrifood, scienza della vita, ict-aerospazio e moda design. Stefano Cianciotta, di Abruzzo Sviluppo, evidenzia come l'Expo sia una grande occasione per le piccole imprese che avranno a disposizione una vetrina a nuovi e importanti mercati.