Riapre il bando regionale per l'apertura degli uffici di prossimità dei servizi giuridici nei comuni abruzzesi

Approvata e pubblicata la terza riapertura del bando regionale per i Comuni abruzzesi che intendono usufruire dei fondi comunitari per l'apertura degli uffici di prossimità per i servizi giuridici. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Pietro Quaresimale, spiegando che il progetto è cofinanziato dall'Unione Europea programma operativo nazionale pon governance e capacità istituzionale, Fse Fondo sociale europe e Fesr Fondo europeo di sviluppo regionale 2014/2020.

L’ufficio di prossimità avvicina e facilita l’accesso ai servizi giudiziari offrendo alla comunità, e in particolare alle cosiddette fasce deboli, servizi di orientamento e di supporto operativo per il disbrigo a distanza di attività legate a procedimenti giudiziari, riducendo così la necessità di raggiungere la sede del tribunale. Quaresimale ha aggiunto:

“La Regione ha stanziato 1 milione 200mila euro provenienti dal Piano Operativo Nazionale Governance 2014-2020. Lo scorso anno sono stati 34 i Comuni che, attraverso il perfezionamento dei relativi protocolli di Intesa, hanno dato disponibilità ad attivare gli uffici di prossimità per i servizi giuridici. Una risposta straordinaria a conferma della necessità che i territori hanno di realizzare e predisporre servizi utili ai cittadini. Ma c’è ancora spazio per coinvolgere altre amministrazioni comunali ed allargare la potenziale platea dei cittadini che potranno avvalersi di questi servizi”.

Il bando scadrà entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo inviando il modello all'indirizzo pec dpa005@pec.regione.abruzzo.it. In futuro, la Regione si riserva la possibilità di riaprire nuovamente i termini del bando disponibile al link: https://www.regione.abruzzo.it/content/progetto-uffici-di-prossimit%C3%A0-riapertura-termini-presentazione-domande