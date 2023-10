Aggiudicato il bando per la refezione scolastica: le nuove tariffe e le fasce Isee per le agevolazioni

La giunta comunale ha approvato il 26 ottobre la delibera relativa alla modifica delle tariffe per la refezione scolastica nelle mense comunali, con il costo unitario fissato a 5,928 euro. Inoltre, come annunciato nelle scorse settimane, è stata inserita una nuova fascia Isee fra i 18 mila e 22 mila euro, come spiega l'assessore Gianni Santilli da noi raggiunto:

"Abbiamo deciso, assieme al sindaco, di andare incontro alle richieste dei genitori che chiedevano una fascia di agevolazione ulteriore per quanto riguarda le tariffe delle mense scolastiche, considerando che in questo periodo soprattutto chi ha più di un figlio nelle scuole comunale che usufruisce del servizio di refezione può avere qualche difficoltà economica". L’assessore ha invitato tutti coloro che non hanno presentato il modello Isee e che rientrano nelle agevolazioni delle nuove fasce sopra indicate, a trasmettere il dato al Servizio educativo integrato del Comune di Pescara.

Inoltre, è stato aggiudicato il bando per la nuova concessione del servizio di refezione scolastica, che vedrà un cambio di società. Fino al 23 dicembre sarà attiva la Serenissima che ttualmente fornisce i pasti, dall'8 gennaio con la classificazione di "mensa scolastica biologica" al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l’ambiente nell’ambito del servizio reso nel territorio comunale ad occuparsi del servizio sarà la Rti "Elior Ristorazione Spa" con sede a Milano e Sh Gestioni Sr con sede a Chieti.

Le tariffe e le fasce di reddito Isee per le agevolazioni nelle mense: