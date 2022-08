Parte il bando di "Pescara solidare 2022": voucher per servizi e forniture per le famiglie in difficoltà

Pubblicato online sul sito istituzionale del Comune di Pescara il bando del programma “Pescara Solidale 2022” che prevede l’erogazione di buoni/voucher di servizi socio-educativi e forniture destinato alle famiglie pescaresi in situazione di disagio economico e sociale. L'amministrazione comunale, con il sindaco Carlo Masci e l'assessore Adelchi Sulpizio, ha presentato i dettagli dell'iniziativa che prevede quattro ambiti fondamentali di intervento: Ri-Accogliamoci – piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2019 – (assegnazione di n°36 voucher servizi dell’importo di € 475,00 per figli conviventi 0-3 anni); Family Help - piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2020 – (assegnazione di n° 8 voucher per servizi dell’importo di € 475,00 per figli conviventi 0-3 anni); Ricomincio da te - piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2021’ – (assegnazione di n°86 voucher per forniture dell’importo di € 355,00 per figli conviventi 0 - 16 anni oppure per gestante alla prima gravidanza la cui data presunta del parto è prevista entro il mese di ottobre 2022); misure per favorire il benessere dei minorenni per il contrasto alla povertà educativa (assegnazione di circa n° 230 voucher per servizi dell’importo di € 475,00 per figli conviventi 0-17 anni).

Complessivamente è stata messa a disposizione una dotazione di 160,680 mila euro e l'obiettivo è contrastare gli effetti negativi generati sulle famiglie meno abbienti che risentono ancora delle conseguenze economiche della pandemia. Gli importi dei voucher sono pari ad € 475,00 per i servizi e ad € 355,00 per le forniture. Il sindaco Carlo Masci:

"Si tratta di un intervento che replica le iniziative virtuose che come amministrazione abbiamo posto in essere, con grande riscontro di apprezzamento da parte della popolazione, durante la lunga emergenza dovuta alla pandemia. Credo sia sotto gli occhi di tutti la particolare attenzione che che nei nostri tre anni di governo della città di Pescara abbiamo posto nei confronti dei casi di fragilità sociale ed economica che purtroppo nel contesto storico attuale coinvolgono molte famiglie. Sono i numeri a dircelo e a dimostrarlo. Mi preme per questo soprattutto ringraziare gli uffici delle Politiche sociali che si sono molto impegnati per questo progetto, i funzionari e il dirigente, in particolare mi compiaccio con l’assessore Adelchi Sulpizio."

Le domande possono essere presentate via web dal sito del Comune di Pescara www.comune.pescara.it (nell’apposito “link” Pescara Solidale 2022, che verrà predisposto nella “home page”) mediante l’utilizzo di Spid per coloro che ne sono in possesso; per coloro che non sono in possesso delle credenziali Spid scaricando il modello di domanda pubblicato on-line sul sito dell’Ente e consegnandolo fisicamente al protocollo dell’ente oppure inviandolo via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it. Le domande potranno essere presentate dalle ore 9,00 del 23 agosto alle ore 17 del 6 settembre 2022. Ogni beneficiario potràò richiedere il cotnribuito per un solo intervento e i buoni potranno essere utilizzati con i fornitori iscritti nel relativo elenco pubblicato dal Comune.

I titolari di attività oggetto del bando che desiderano far parte del citato Catalogo dovranno inoltrare domanda esclusivamente on line nella pagina Pescara Solidale 2022 nella sezione che sarà predisposta, cliccando sul link alla piattaforma dedicata al “Catalogo soggetti erogatori”. I requisiti generici che i cittadini devono possedere per usufruire dei buoni sono la residenza nel comune di Pescara, il permesso di soggiorno da almeno tre anni per gli extracomunitari e l'Isee valido. Sono, inoltre, previsti requisiti specifici per ciascuna tipologia di voucher.

I titolari delle attività presso le quali i cittadini potranno spendere i voucher che desiderano iscriversi nel citato “Catalogo soggetti erogatori” devono inoltrare domanda esclusivamente on line nella pagina Pescara Solidale, cliccando sul link della piattaforma dedicata. L'assessore Sulpizio ha aggiunto:

"Forte dell’azione concreta e del successo avuto lo scorso anno, l’amministrazione ha rinnovato l’impegno nei confronti delle famiglie concittadine che versano in situazioni di disagio economico e sociale. Pescara Solidale è il frutto dell’impegno continuo dello staff delle politiche sociali nei confronti di quei casi di difficoltà. I 4 interventi, infatti, vanno a coprire tutte le fasce dei bisogni manifestati dalle famiglie pescaresi, andando a soddisfare sia necessità materiali, come l’esigenza di prodotti per la prima infanzia, abbigliamento o giochi per bambini, sia esigenze legate al supporto nell’accudimento e nella crescita dei ragazzi. Le procedure informatizzate permetteranno la spendibilità dei voucher in tempi rapidi. Mi preme sottolineare che “Pescara Solidale 2022” non solo sosterrà le famiglie in questa fase di profonda incertezza, ma vuole dare sostegno anche all’economia pescarese, fornendo supporto agli esercenti, allo stesso modo gravemente provati dalla pandemia. I buoni saranno infatti spesi dai beneficiari presso i fornitori convenzionati e di fatto i voucher saranno rimborsati dal Comune agli esercenti che avranno erogato i servizi e/o ceduto le forniture."