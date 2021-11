Approvato il bando per la mobilità volontaria intercomunale negli alloggi popolari per gli inquilini con disabili in famiglia

Approvato il bando per la mobilità volontaria intercomunale negli alloggi popolari del Comune di Pescara, per gli inquilini nel cui nucleo familiare ci sono soggetti diversamente abili. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Isabella Del Trecco, aggiungendo che il bando riguarderà uno spostamento sul territorio di Pescara, Montesilvano, Spoltore o Francavilla al Mare compresi i nuovi alloggi realizzati al pianterreno in via Caduti per Servizio a Fontanelle.

Fra i requisiti indispensabili la presenza di una persona fragile e diversamente abile nel nucleo familiare, ovvero affetto da invalidità al cento per cento con accompagnamento non deambulante o non vedente, purchè residenti in edifici popolari senza ascensore o in stabili con barriere architettoniche tali da determinare disagio.

"Per presentare la domanda il richiedente dovrà essere assegnatario di un alloggio popolare di proprietà dell’Ater o del Comune di Pescara, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per la permanenza nell’alloggio, e dovrà non aver effettuato alcun cambio di alloggio nell’arco di cinque anni. Non possono presentare domanda di mobilità, invece, gli assegnatari a titolo provvisorio o definitivi nei cui confronti sono stati avviati procedimenti di annullamento. Inoltre l’ammissibilità della domanda di mobilità è subordinata all’accertamento della situazione contabile di assenza di morosità. Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione dell’avviso in poi, senza alcuna scadenza, utilizzando il modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune di Pescara, all’indirizzo www.comune.pescara.it , o all’ufficio relazioni con il pubblico e per la compilazione delle domande i cittadini potranno chiedere il supporto degli uffici telefonando ai numeri dedicati 0854283042 o 0854283045. "

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente all'ufficio protocollo o tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it o ancora spedite per raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel modulo sono indicati i documenti da allegare per la domanda e le certificazioni Isee e quelle relative allo stato di disabilità della persona fragile. La graduatoria sarà stilata in base all'ordine di ricezione delle domande. Il bando sarà aperto fino al 17 dicembre. La graduatoria sarà aggiornata mensilmente per il primo trimestre, e a cadenza trimestrale dal quarto mese in poi.

"Gli spostamenti da un alloggio popolare a un altro dovranno ovviamente riguardare tutto il nucleo familiare che, una volta effettuata la nuova scelta, dovrà trasferirsi entro 30 giorni dalla stipula del contratto e lasciare libero l’alloggio originario. In questo modo riusciremo a dare una risposta concreta a molte famiglie che nei mesi ci hanno chiesto di poter beneficiare di uno spostamento, magari per una sopravvenuta disabilità di un familiare che rende difficile loro oggi abitare in uno stabile, ad esempio, privo di ascensore, e per la prima volta i cittadini avranno la possibilità e la disponibilità dei nuovi alloggi realizzati dal Comune di Pescara al pianterreno degli edifici di via Caduti per Servizio, ricavati dalla chiusura dei porticati, una soluzione ottimale che ci ha permesso di mettere a disposizione alloggi nuovi, ben fatti e perfettamente fruibili da utenti diversamente abili."

A breve infine, ha concluso l'assessore, partirà anche il bando d'avviso per la mobilità generale.