Aperto il bando comunale per affidare la formazione degli insegnanti e degli educatori del Pescarese

Aperto il bando sulla piattaforma Mepa, dell'amministrazione comunale per affidare il servzio di formazione degli educatori e docenti dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia della provincia di Pescara. Lo ha fatto sapere il vicesindaco ed assessore Gianni Santilli che, da noi raggiunto, chi ha spiegato che si tratta di una buona notizia e che i fondi sono regionali.

Sul progetto di formazione hanno lavorato il Comitato tecnico scientifico della Provincia di Pescara e il servizio educativo integrato del Comune, prevedendo lo sviluppo della formazione in tre moduli, da espletarsi a primavera e autunno 2023, rivolti ai docenti dell’infanzia e agli educatori di tutta la Provincia di Pescara. La gara scadrà il 13 gennaio 2023 alle 10, termine entro il quale si dovranno presentare le offerte:

"Grande soddisfazione per il lavoro svolto daò Comitato tecnico scientifico della Provincia di Pescara e dal servizio educativo integrato del Comune chesi sono adoperati per valorizzare le finalità del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni di età, attraverso la qualificazione professionale e formativa del personale educativo e docenti. Successivamente all'affidamento del servizio, sarà aperto il bando per gli insegnanti ed educatori intenzionati a partecipare. Stiamo che saranno circa 500 - 600 nella nostra provincia".