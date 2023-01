Entro metà febbraio il bando per i fondi del caro carburanti destinato alle marinerie abruzzesi

SI terranno l'11 febbraio prossimo a Pescara gli stati generali della pesca e dell'acquacoltura del 2023, nella sala Favetta del Museo delle genti d'Abruzzo. Lo ha fatto sapere il vicepresidente della Regione ed assessore Emanuele Imprudente, annunciando anche un altro importante provvedimento per metà febbraio, ovvero il bando per i fondi destinati alle imprese della pesca marittima ed acquacoltura regionale per il caro carburanti 2022/2023, una misura molto attesa dalle marinerie abruzzesi visto l'aumento dei carburanti che sta provocando grossi problemi agli operatori della pesca.

Gli stati generali saranno un momento importante di confronto e sono il primo step di una serie di eventi che riguarderanno il comparto della pesca e dell'acquacoltura spiega Imprudente:

Gli stati generali della pesca rappresentano l’avvio di un percorso di crescita ed evoluzione comune, atto a rafforzare le imprese, rendendole più resistenti e più resilienti rispetto alle pressioni sempre più forti del contesto economico e ambientale, e che allo stesso tempo consenta alla pubblica amministrazione di esplicare al meglio il suo ruolo al fine di sostenere e affiancare gli attori impegnati nel settore. Nello specifico, Abruzzo Blue Deal intende imporsi come uno spazio di dialogo e confronto a supporto dell’intero comparto della pesca e dell’acquacoltura abruzzese per una condivisione e programmazione degli investimenti con operatori, associazioni di categoria, istituzioni, enti di ricerca, nonché con la Conferenza Regionale della Pesca, per la valorizzazione e lo sviluppo delle imprese di pesca, acquacoltura, trasformazione, commercializzazione e tutta la filiera ittica"

Al centro anche i progetti di difesa, ricerca e innovazione dell'ambiente marino coinvolgendo università e gli stessi operatori, oltre al miglioramento della sicurezza nei luogi di sbarco e nei porti.