Un bando da 1,8 milioni di euro per affidare il servizio di refezione scolastica a Città Sant'Angelo

Il Comune di Città Sant'Angelo ha pubblicato sul sito https://cittasantangelo.ga-t.it/ il bando per l'assegnazione dell'appalto per la gestione della refezione scolastica negli istituti comunali angolani. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, che ha avviato la procedura in quanto a partire dall'anno scolastico 2024/2025 dovrà essere individuato un nuovo operatore che svolgerà il servizio di cottura e distribuzione dei pasti nelle scuole di competenza. Il bando scadrà il prossimo 21 marzo. Coloro che sono interessati ad accedere al bando dove vengono individuate le varie posizioni aperte, possono inviare il proprio curriculum vitae mentre per le aziende una presentazione/catalogo. L’accreditamento ha valore annuale dalla data di registrazione. Ogni operatore economico è libero di accreditarsi in qualsiasi momento.

L'ammontare complessivo del bando è di 1,8 milioni di euro per cinque anni scolastici. Per chi si aggiudicherà il bando sarà obbligatoria la cottura dei pasti in almeno quattro cucine (scuola dell’infanzia centro urbano, scuola dell’infanzia Madonna della pace, scuola dell’infanzia di Fonte umano e scuola dell’infanzia Marina), con esclusione della possibilità di attivare un’unica cucina centralizzata, dalla quale poi far partire il trasporto dei pasti verso i singoli plessi. Una clausola inserita per garantire la massima sicurezza dei pasti e la massima freschezza.

Inoltre, qualora alla scadenza del bando non dovesse essere stato individuato un nuovo gestore, il vincitore dell'attuale bando dovrà garantire continuità di servizio per un massimo di sei mesi dopo la scadenza. Attualmente, il servizio di refezione scolastica a Città Sant'Angelo è affidato alla Sodexo Italia che ha gestito il servizio dal 2011.