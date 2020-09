Per il Bando delle Periferie del Comune di Pescara approvati e finanziati quattro progetti culturali

Sono quattro i progetti culturali approvati e finanziati dal Comune di Pescara per il Bando delle Periferie, per la riqualificazione urbana e sociale dei quartieri periferici della città. Lo ha fatto sapere l'assessore Paoni Saccone, che ha presentato il piano delle attività che saranno affidate alle quattro associazioni scelte. Il Bando prevede complessivamente 58 milioni di euro da destinare anche ad attività culturali, oltre che a progetti ed opere pubbliche. I quattro progetti sono:

L'assessore ha spiegato che questi interventi nascono da un programma della precedente amministrazione e che ora viene portato a compimento, per alimentare integrazione sociale e culturale nei quartieri più a rischio e difficili della città, dove spesso l'esclusione sociale porta a contatti con la microcriminalità.

Ora è necessario che le associazioni si impegnino a inoltrarci la documentazione mancante per poter poi procedere ad erogare le somme assegnate.

Il dirigente della Regione Zappacosta ha aggiunto:

Abbiamo un enorme bisogno di operatori culturali e di figure manageriali che siano in condizione di valorizzare anche le azioni promosse dal sistema pubblico. A tal proposito è in atto anche un’interlocuzione con il mondo accademico per favorire la ripresa della formazione di questo tipo di professionalità.