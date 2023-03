Al via un bando del Comune di Città Sant'Angelo per le attività che vogliono comparire nella nuova brochure turistica

Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Città Sant'Angelo, l'avviso pubblico per le attività commerciali ed economiche con sede nel territorio angolano, che intendo essere inserite a titolo gratuito all'interno della nuova brochure turistica che sarà realizzata dall'ente comunale. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti:

"È importante dare una maggiore accessibilità al turista che visita il nostro borgo proponendogli anche i luoghi di interesse e le attività utili alla sua permanenza. È un'iniziativa volta soprattutto a far conoscere il comparto commerciale che il nostro territorio ha da offrire. Si tratta di un'edizione aggiornata della nostra brochure di informazione turistica. Abbiamo pubblicato questo avviso per integrare le nuove attività sorte recentemente sul territorio angolano in modo tale che possano trovare uno spazio per farsi conoscere. La brochure sarà disponibile presso gli uffici comunali, all'interno dell'infopoint e nelle attività commerciali aderenti. Il fine è quello di dare massima visibilità a tutte le piccole e grandi imprese legate al turismo angolano e facilitare massimamente il turista." Per i dettagli: https://comune.cittasantangelo.pe.it/avviso-pubblico-raccolta-manifestazioni-interesse-per-inserimento-gratuito-nel-pieghevole-turistico/. Sempre in merito alla visibilità turistica, il Comune da qualche settimana ha installato i nuovi cartelloni elettronici in ingresso del territorio comunale e saranno sostituiti anche quelli in alluminio già presenti da diversi anni.