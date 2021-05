Bandiere Blu 2021, è record per l'Abruzzo con 13 località. L'assessore D'Amario: "Un dato straordinario"

L'Abruzzo conquista 13 Bandiere Blu nel 2021 ed è un numero da record per la nostra regione.

Cresce la sostenibilità ambientale delle coste abruzzesi e la Fee (Fondazione per l’educazione ambientale), organizzazione internazionale non governativa e no-profit, ha assegnato a 13 località abruzzesi la Bandiera Blu 2021.

Il riconoscimento viene assegnato alle spiagge sostenibili che abbiano sia acque pulite che ottima accoglienza turistica.

Rispetto all’anno scorso sono tre le novità: Pescara, Francavilla al Mare e Martinsicuro. «Un dato straordinario», commenta l’assessore al Turismo, Daniele D’Amario, «che conferma la sostenibilità della nostra costa adriatica con punte di alto valore naturalistico e perfettamente preservate. Proprio questo riconoscimento legato all’aumento delle Bandiere Blu è il miglior viatico per una stagione turistica nella quale il prodotto mare è destinato a recitare un ruolo di primo piano. Ora si apre la sfida di mantenere questo livello alto di sostenibilità».

L’azione di prevenzione e rispetto delle normative nazionali e europee in materia di depurazione delle acque sono alla base della performance abruzzese, ma dal punto di vista turistico ora il dato va declinato sull’offerta. «Proprio così», aggiunge D’Amario, «è questa la sfida che dobbiamo raccogliere; una parte importante della promozione e del marketing territoriale dovrà tener conto di questo dato se veramente si vuole dare una svolta all’offerta turistica abruzzese. È una sfida importante che nel 2021 intendiamo giocare fino in fondo».

Per il 2021, quindi, le Bandiere Blu d’Abruzzo sono: