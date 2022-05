Bandiera Blu, Masci esulta: "Il mare di Pescara è tutto pulito e balneabile"

Il mare di Pescara è tutto pulito e balneabile, e il sindaco Carlo Masci esulta esprimendo una grande gioia, anche perché questo dato si abbina alla recente conferma, per la nostra città, della "Bandiera Blu", riconoscimento che viene assegnato alle varie località balneari della nazione seguendo diversi criteri che riguardano, sì, i servizi offerti all'utenza, ma anche e soprattutto il livello di limpidezza delle acque. E nel 2022, per il secondo anno consecutivo, la Fee Italia ha deciso di conferire nuovamente al capoluogo adriatico questo prestigioso titolo.

Interpellato da IlPescara.it, Masci afferma: "La Bandiera Blu è un marchio di qualità della città, che non vuol dire soltanto mare pulito, e mai a Pescara è stato così pulito, ma anche una città che ha fatto della sostenibilità il suo tratto distintivo, dalla mobilità con piste ciclabili, corsie preferenziali, isole pedonali e sistemi di mobilità alternativa, allo smaltimento dei rifiuti, fino ad arrivare alle scuole che sono state coinvolte in programmi di cultura ambientale. Siamo molto soddisfatti di tutto questo, e puntiamo a ottenere la Bandiera Blu anche in futuro".

Gli ultimi esami che sono stati condotti dall'agenzia Arta in laboratorio hanno dato sempre esito positivo, senza rilevare alcun punto inquinato lungo l'intero litorale, e così per "festeggiare" il sindaco ha disposto che gli uffici comunali acquistino ben 106 bandiere blu: "Sì, lo confermo - ci dice - ma non abbiamo intenzione di esporle soltanto sulla riviera. Le bandiere, infatti, vogliamo metterle per tutta la città. Mi preme sottolineare che in tutta la fascia adriatica, da Venezia fino a Bari, siamo l'unico capoluogo di provincia a poterci fregiare di questo importante risultato. È giusto che ciò ci venga riconosciuto e, in special modo, che venga evidenziato un simile traguardo".