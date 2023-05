Confermata la Bandiera blu a Silvi, il sindaco Scordella: "Premiato il lavoro su ambiente e servizi"

Confermata alla città di Silvi la Bandiera blu per il 2023. Lo ha anticipato il sindaco Andrea Scordella che ricorda come l'amministrazione comunale uscente abbia ottenuto il riconoscimento per cinque anni di seguito, dopo aver appreso la notizia. In questi giorni, infatti, la Fee che assegna la bandiera alle migliori spiagge e acque italiane, ha inviato gli inviti per la conferenza stampa di presentazione delle città che hanno ottenuto per l'anno in corso il riconoscimento.

"Abbiamo appreso la notizia con grande soddisfazione perché i requisiti si alzano di qualità ogni anno, ma non ci sorprende; anche quest'anno abbiamo lavorato verso la direzione giusta. En plain, dunque, per l'amministrazione uscente, che ha conquistato per 5 anni consecutivi, la Bandiera Blu, ambito riconoscimento di grandissimo valore turistico e ambientale, che premia non solo la qualità delle acque di balneazione e il livello dei servizi offerti ai turisti ma anche la gestione e le certificazioni ambientali, la sicurezza delle spiagge, la gestione sostenibile del territorio, la depurazione delle acque reflue, la raccolta differenziata dei rifiuti, i mezzi di trasporto, le iniziative ambientali, le attività culturali, le infrastrutture, le certificazione delle strutture ricettive, le aree naturali protette e non per ultimo la riqualificazione del territorio. "

Scordella ha poi ringraziato gli uffici comunali, i balneatori e gli albergatori per il risultato ottenuto che la qualità del territorio e dei servizi di accoglienza". Ricordiamo che Andrea Scordella è candidato per il centrodestra alle prossime elezioni comunali in programma a Silvi il 14 e 15 maggio puntando, dunque, alla rielezione. Gli altri due candidati sono Giuseppe Gentile per il centrosinistra e Massimo Blasiotti con una lista indipendente.