Divieto di fumo in spiaggia: il consigliere Frattarelli chiede di renderle subito smoke-free

Il consigliere comunale Mirko Frattarelli (Sclocco sindaco) torna a chiedere che l'amministrazione approvi la mozione da lui stesso presentata nel 2020 vietando il fumo in spiaggia. Una richiesta avanzata da Frattarelli nel corso della commissione Ambiente convocata per discutere delle azioni da promuovere al fine di confermare per il terzo anno consecutivo, cioè nel 2023, la Bandiera Blu. Commissione nel corso della quale il presidente Ivo Petrelli, proprio per rispondere a quanto previsto dalla commissione Fee per conservare il prestigioso riconoscimento, ha annunciato tre iniziative che si intendono promuovere tra cui una campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono delle cicche in spiaggia. Per Frattarelli, però, si deve fare di più e cioè imporre un vero e proprio divieto ai fumatori.

Per il consigliere comunale d'opposizione vietare di fumare in spiaggia sarebbe l'azione di “una politica di buon senso che va a tutelare il nostro litorale dalla maleducazione e l'inciviltà di quei cittadini che continuano a gettare rifiuti a terra, tra cui appunto i mozziconi di sigaretta che impiegano decenni per decomporsi, e che in qualche maniera se finiti in mare, vengono ingurgitati dai pesci che poi troviamo sulle nostre tavole”. “La mozione giace nei cassetti di Palazzo di Città da due anni e mezzo, ed è ora che il sindaco abbia il coraggio di tirarla fuori e si mobiliti nel far rispettare la volontà del consiglio comunale, istituendo di fatto il divieto di fumo in spiaggia e nei parchi della città, come come già hanno fatto altre realtà vicine, come Alba Adriatica, Rimini, Ravenna, San Benedetto del Tronto, Sirolo, e così via – incalza Frattarelli -. Tale operazione, andrebbe a rafforzare l'eventuale conferma della bandiera Blu anche per l'anno prossimo”.

“Le spiagge smoke free sono già da anni una realtà in tante località balneari, molto presenti nelle Marche e in Emilia Romagna, dove si è pensato già da tempo al tema ambientale, alla qualità delle acque, della spiaggia e anche al diritto dei non fumatori – ribadisce -. Molte attività balneari dove vige l'ordinanza di divieto di fumo in spiaggia, si sono attrezzate con aree adibite, a ridosso dello stabilimento, dove i fumatori possono serenamente fumare la loro sigaretta senza recare danno all'ambiente e alle persone vicine. È arrivato il momento di dare seguito a questa rivoluzione culturale, necessaria per la tutela dell'ambiente e il rispetto della natura. Il sogno è frequentare la spiaggia della città senza mai più vedere mozziconi di sigaretta gettati nella sabbia e in mare. Abbiamo l'occasione di rendere il nostro litorale più pulito e bello. L' amministrazione comunale – conclude - prepari l'ordinanza già per questa stagione”.