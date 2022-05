Conferma della Bandiera Blu, la gioia dell'assessore Del Trecco: "La sfida si fa più avvincente"

L’assessore comunale all’ambiente, Isabella Del Trecco, commenta con gioia l’attribuzione della Bandiera Blu 2022 a Pescara che, di fatto, è una conferma dell'assegnazione di tale riconoscimento dopo la decisione positiva dello scorso anno. Del Trecco parla di “un vero marchio di qualità che attesta non solo la balneabilità delle nostre acque, ma soprattutto la capacità e la volontà della città di portare avanti un importante cammino di sviluppo sostenibile del territorio in cui la qualità complessiva dell’ambiente è una priorità su ogni scelta amministrativa. E come sempre la sfida si fa più avvincente perché, dopo la seconda conferma, avvertiamo ancor più forte il dovere di continuare a meritare tale riconoscimento che comunque ogni anno ci sottopone a un vero screening”.

La comunicazione della Fee Italia, attesa da giorni, è arrivata oggi (10 maggio) in collegamento da remoto con tutte le città che sono state ritenute meritevoli di questo titolo: “La Bandiera Blu - aggiunge Del Trecco - è stato un obiettivo ambizioso, impegnativo e doveroso per una città come Pescara che vuole scrollarsi di dosso la pessima immagine degli anni pre-2019, fra mare inquinato, livelli record di Pm10, sversamenti nel fiume a ogni acquazzone e altri pessimi record registrati. La nostra amministrazione, con il sindaco Masci, ha di fatto rappresentato concretamente il punto di svolta: dopo aver ottenuto la nostra prima Bandiera Blu nel 2021, in questo anno abbiamo lavorato con gli uffici per continuare a meritare il bollino di qualità, continuando a portare avanti le azioni tese a eliminare la plastica dal nostro quotidiano, coinvolgendo il tavolo allargato costituito con le associazioni di categoria, il mondo della scuola e le Istituzioni, Aca, Arta, Asl, per fissare le azioni fondamentali che abbiamo concretizzato nel corso dell’anno”.

Poi le azioni che hanno riguardato in modo specifico il lungomare nord e sud, "chiedendo la collaborazione di tutti i balneatori ai quali abbiamo anche chiesto un supplemento di condivisione del progetto assumendo, ad esempio, l’impegno a eliminare ogni oggetto di plastica nella propria attività già dalla stagione estiva 2020, non solo nella ristorazione, dunque bicchieri, posate o piatti di plastica, ma anche nelle attrezzature impiegate sulla spiaggia, dunque palme, ombrelloni, sedie e lettini", precisa Del Trecco.

E conclude: "Oggi sicuramente il risultato raggiunto è il frutto di una straordinaria collaborazione che ha visto impegnati i nostri uffici, con il dirigente Emilia Fino che ha coordinato il progetto con il settore Ambiente, e la responsabile Ester Zazzero, referente Bandiera Blu Pescara. Ma non è finita qui: ora il lavoro ricomincia, e ripartiamo dagli investimenti, ovvero l’individuazione delle azioni prioritarie da realizzare entro l’anno per garantire alla città la conservazione di un titolo che, sotto il profilo del turismo, dell’immagine, del rilancio dell’indotto e del marketing territoriale ha un valore inestimabile".