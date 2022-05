Bambino morto all'Aquila, Bianchi: "Profonda commozione"

Il ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, interviene sulla vicenda del bambino che oggi pomeriggio è morto all'Aquila, nella scuola dell'infanzia Primo Maggio: “Mi stringo con profonda commozione al dolore delle famiglie e della comunità scolastica”, fa sapere Bianchi, che ha contattato la dirigente dell'istituto per trasmetterle la sua vicinanza e il suo cordoglio.

E la capogruppo del M5S, Sara Marcozzi, aggiunge: "Le notizie che ci giungono dall'Aquila sono terribili. Ci stringiamo attorno a tutta la comunità e a chi ha subito una perdita così drammatica. Questa è una tragedia che ci lascia sgomenti e senza parole". Mentre i consiglieri comunali di ‘L’Aquila al Centro’, Daniele D’Angelo e Marcello Dundee, dichiarano: “Da padri, prima ancora che da rappresentanti istituzionali, esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la tragedia che ha colpito la nostra città: una tragedia che non conosce unità di misura tanto è sconvolgente l’idea che il sorriso di un bambino possa spegnersi così. Ci stringiamo con commossa partecipazione al dolore dei genitori e dell’intera comunità”.

Arriva anche il commento dell'onorevole Luigi D’Eramo, esponente della Lega Salvini Abruzzo, che afferma: “È una tragedia immane, che ci lascia sgomenti, una tragedia che getta nello sconforto, nel dolore e nell’incredulità un'intera comunità, peraltro già colpita dalla tragedia del terremoto. Quanto accaduto ci riporta a 13 anni fa e ci fa ricadere in quel baratro. Come genitori, cittadini ed uomini delle istituzioni e di partito siamo sconvolti, ci stringiamo intorno alla famiglia del bimbo scomparso e a quelle dei feriti, esprimendo la più profonda vicinanza e solidarietà”.

Infine il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, a nome di tutta l’assemblea legislativa, si unisce "al dolore dei genitori dei piccoli bimbi aquilani rimasti coinvolti nell’incidente odierno". In particolare, Sospiri esprime il proprio "cordoglio per la famiglia del bimbo che ha perso la vita. Un pensiero va anche agli insegnanti e a tutto il personale scolastico dell’istituto. Palazzo dell’Emiciclo, sede aquilana del consiglio, a partire da stasera e per tutta la giornata di domani, in osservanza della giornata di lutto proclamata dal sindaco del capoluogo, ammainerà le bandiere istituzionali".