Bambini e ragazzi "architetti" per un giorno con il sindaco Masci per il progetto Soux [FOTO]

Un laboratorio di architettura assieme al sindaco di Pescara Carlo Masci, nell'ambito del progetto Soux (scuola di architettura per bambini). Il primo cittadino ha ricevuto ieri 12 gennaio nove bambini e adolescenti fra i 6 e 12 anni, con i quali ha avviato un dibattito di 30 minuti, per elaborare un'idea per la destinazione di uno spazio urbano, in questo caso il parco nord e l'area dell'ex Enaip

I bambini hanno così dato vita a un laboratorio di circa due ore, sotto la guida dei tutor Daniel Caramanico e Nicola Ricci (dello studio Lap Architettura). L'attività di natura pedagogica andrà avanti fino al mese di agosto ma intanto questa sera i piccoli professionisti hanno presentato al primo cittadino l'idea di realizzare nell'area del parco nord un'infrastruttura soprelevata su cui realizzare verde, un parco tematico per bambini e luoghi per iniziative culturali, lasciando il grande parcheggio al piano strada.

"Un modo per dar vita ai sogni e alle speranze dei più piccoli che intanto, quanto prima, torneranno a Palazzo di città con i disegni definitivi e, a quanto hanno promesso, anche con un plastico. Hanno lavorato in maniera intensa per tre ore, prospettandomi soluzioni molto fantasiose e interessanti. Ascolto sempre più i bambini e i ragazzi, sono più liberi di noi da condizionamenti e incrostazioni mentali, vivranno il nuovo mondo che sta nascendo, saranno il nostro futuro."