Avviso per medici "pensionati", la Asl replica ai sindacati: "Si fa ogni anno e non preclude l'indizione di altri concorsi"

Quella pubblicato dalla Asl è una “tipologia di avviso che viene predisposta dall'azienda sanitaria ogni anno, non al fine di precludere l’indizione di bandi di concorso per il reclutamento di nuove risorse, ma solo per la necessità di scongiurare disservizio pubblico a fronte di temporanee carenze di personale o a fronte di necessità di potenziamento temporaneo degli organici”.

Con queste parole contenute in una nota l'Azienda sanitaria locale replica ai sindacati (Fp Cgil, Cisl Fp, Fials e Nursind) che hanno chiesto la revoca “con effetto immediato” della delibera 109 del 31 dicembre 2023 lamentando il fatto che richiami in servizio i pensionati con una formula che farebbe temere, ha detto a IlPescara Massimo Di Giovani (Fp Cgil) una sorta di privatizzazione.

Quella delibera di cui si chiede la revoca, prosegue l'Azienda sanitaria, “è volta a garantire continuità nell’attività clinico assistenziale della Asl di Pescara, a fronte di possibili carenze di organico per pensionamenti e/o malattie del personale sanitario in servizio. La delibera stessa infatti – precisa - è finalizzata a 'raccogliere manifestazioni di interesse per prestare attività clinico assistenziale presso la Asl di Pescara della Regione Abruzzo, al fine di costituire un apposito elenco aperto di medici e personale sanitario di area comparto e operatori socio sanitari disponibili a prestare attività su turni Hh24, 7 giorni su 7, da cui attingere per far fronte alle contingenti esigenze del territorio regionale per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa”.

“La carenza di personale sanitario – conclude la Asl -, soprattutto di area medica, diffusa in ambito nazionale, sta determinando situazioni di rischio di insostenibilità di erogazione di taluni servizi, aggravata dal primo gennaio 2023 dall’impossibilità di poter avvalersi di medici specializzandi come invece è stato possibile fino al 31 dicembre 2022. Il legislatore non ha infatti disposto la proroga, sul 2023, delle previsioni di conferimento incarico ai medici specializzandi”.