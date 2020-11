Scattano gli avvisi pubblici per assumere medici, infermieri, oss e tecnici di laboratorio: soddisfatto Acerbo. Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, che recentemente è stato ricoverato nel reparto Covid dopo aver contratto il coronavirus, aveva infatti denunciato già da tempo che "i giovani che erano in prima linea venivano assunti come forza lavoro usa e getta".

"Ora finalmente - scrive Acerbo - Asl e Regione Abruzzo hanno deciso di fare avvisi pubblici per l'assunzione a tempo determinato. La considero una prima vittoria. Leggendo i bandi si scopre che le norme sulla base delle quali si è proceduto sono state approvate tra marzo e aprile. Sapete quando hanno deliberato di indire gli avvisi pubblici? Il 5 novembre! Dopo 6 mesi! E in tutto questo tempo si è fatto ricorso alle agenzie interinali private".