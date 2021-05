Al via la procedura per la nuova legge urbanistica regionale, Sospiri: "Un atto fondamentale"

Il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha ufficializzato l’avvio della procedura che dovrà condurre all’approvazione della nuova legge urbanistica regionale. Queste le parole dell'esponente di Forza Italia:

“Un atto fondamentale, da me auspicato, per aggiornare e adeguare al nuovo millennio una norma ormai datata e che deve fare i conti con gli input che ci arrivano dall’Europa, ma anche con una regione profondamente cambiata che oggi al consumo del suolo preferisce reinventare una nuova vita per l’esistente”.