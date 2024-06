Nominati i tre portavoce del coordinamento Avs-Radici in Comune: "Avanti per un'alternativa possibile"

Sono Alberto di Nicola, Giulia Mistichelli e Nicola Di Santo i tre portavoce del coordinamento Avs-Radici in Comune costituitosi con l'0biettivo di supportare il lavoro della neo eletta consigliera comunale Simona Barba e il cui compito sarà anche quello di stimolare la partecipazione e l'aggregazione delle cittadine e dei cittadini attorno alla proposta politica nata dall'unione di Alleanza Verdi-Sinistra italiana e l'associazione politico culturale Radici in Comune di cui fa parte Barba, che in occasione delle elezioni dell'8 e il 9 giugno ha sostenuto la candidatura di Carlo Costantini.

“Oggi con ancora più convinzione che in campagna elettorale – si legge in una nota - ribadiamo l’intento di dare forza e radicamento a questo progetto politico sul nostro territorio locale che vede la partecipazione di forze civiche, partiti politici, ma soprattutto di tante e tanti cittadine e cittadini che con passione e intelligenza hanno deciso di impegnarsi per costruire e far emergere l’alternativa possibile in città”.