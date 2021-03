Autovelox in via di Sotto, il consigliere regionale Blasioli promuove raccolta firme per il limite a 50 km/h

Una raccolta firme per chiedere di tarare l'autovelox in via di Sotto nella zona di Pescara Colli a 50 km/h.

È quella che annuncia il consigliere regionale del Pd, Antonio Blasioli.

«Lunedì, con modalità che stiamo valutando per evitare ogni assembramento possibile, sarò ai Colli in via di Sotto per chiedere di tarare l’autovelox a 50 km/h che già garantisce sicurezza a quella strada. Il limite dei 30 km/h è solo un modo per fare cassa», scrive Blasioli.

«Con questa petizione», aggiunge il consigliere regionale, «ribadiremo che non siamo contro l’autovelox in una strada pericolosa e trafficata (dove ci sono una scuola e delle attività) ma chiediamo il limite dei 50 km/h che è il limite di velocità standard all’interno delle città».