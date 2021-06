Autovelox in via di Sotto, per il ministero il limite è “inadeguato”

Il Coordinamento Pescara Colli ha fatto sapere che la direzione generale per la sicurezza stradale del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità, sollecitata dallo stesso Coordinamento, ha inviato una nota al Comune invitandolo a rivedere il limite di 30 chilometri lungo via di Sotto, che ha definito “inadeguato” e “improprio”. Nella lettera si legge testualmente che “le numerose infrazioni rilevate negli ultimi mesi mediante il sistema installato evidenziano un'apparente inadeguatezza del valore del limite massimo di velocità imposto sulla via di Sotto”, invitando il Comune “a voler riconsiderare gli attuali limiti di velocità imposti sulla Via di Sotto in funzione dei criteri e delle indicazioni contenute nella direttiva 777/06 e di verificare il rispetto delle disposizioni vigenti in termini di collocazione e segnalamento del sistema di rilevamento della velocità”.

I consiglieri comunali del Pd Giampietro, Catalano, Pagnanelli e Presutti sottolineano che "a questo punto il sindaco Masci ha il dovere di rimuovere subito l’autovelox e avviare le procedure per annullare le sanzioni", aggiungendo: "Abbiamo detto dal primo minuto che quello installato dal Comune non è un autovelox ma un bancomat, posizionato con una delibera approvata all’unanimità dalla giunta di centrodestra e la cui responsabilità ricade su tutta la maggioranza che in consiglio ha bocciato ogni proposta presentata dal centrosinistra. Ora c’è la sensazione amara che qualcuno in Comune, anziché risolvere la situazione, abbia voluto spingere sull’acceleratore sperando che i cittadini pagassero in fretta. La giunta Masci in realtà sta spingendo il Comune di Pescara verso un muro, invaso da centinaia di ricorsi dei cittadini che saranno discussi nelle prossime settimane".