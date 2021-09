Autovelox sulla statale 81 a Pianella: controlli a turnazione e investimenti sulla sicurezza stradale dalle multe

L'amministrazione comunale di Pianella, a seguito della conclusione dei tre mesi di sperimentazione dell'autovelox fisso lungo la statale 81, ha deciso di modificare i controlli investendo tutte le risorse ottenute dalle sanzioni sulla sicurezza stradale.

Lo ha fatto sapere il sindaco di Pianella Sandro Marinelli, aggiungendo che il trimestre ha dimostrato l'efficacia del dispositivo h24 con un sostanziale e generale rispetto delle velocità imposte in quel tratto particolarmente pericoloso e una riduzione delle sanzioni nell'ultimo periodo. Ora si passerà a controlli a campione nelle fasce orarie più critiche:

"La S.S. 81, aggiunge il primo cittadino, nel periodo estivo ci ha purtroppo confermato la sua estrema pericolosità con numerosi incidenti, molti dei quali dall’esito mortale per le persone coinvolte e l’intersezione con la strada comunale di via Costa Dell’Olmo, in piena curva coperta, rappresenta per il nostro territorio uno dei punti di maggiore pericolosità, tanto che con l’Anas è in corso dal 2018 una fattiva collaborazione per giungere alla realizzazione di una rotatoria che consenta la definitiva messa in sicurezza dell’incrocio.”

Incassati fino ad ora 700 mila euro che saranno subito reinvestiti per interventi di sicurezza stradale:

“In primo luogo verranno installati pannelli luminosi che misurano la velocità in tutte le principali arterie di accesso ai centri abitati del capoluogo e delle frazioni e potenziata la pubblica illuminazione su molte strade; verrà effettuata una revisione straordinaria di tutta la cartellonistica stradale e della segnaletica orizzontale, unitamente al rifacimento del manto stradale ed al miglioramento di diverse criticità esistenti su gran parte delle arterie comunali."

In questo modo l'obiettivo sarà raggiunto, ovvero destinare le risorse delle sanzioni alla sicurezza stradale e portando gli automobilisti ad un rispetto dei limiti di velocità.