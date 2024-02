Per le autostrade A24 e la A25 più risorse, conferma del blocco delle tariffe e un osservatorio per la sicurezza

Blocco delle tariffe per sette anni, maggiori risorse per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e l’istituzione di un Osservatorio sul diritto alla mobilità e la messa in sicurezza delle A24 e A25,con funzione di informazione, coinvolgimento dei territori interessati dal passaggio delle importanti arterie e infine tavoli tecnici ad hoc per specifiche tematiche. Questo quello di cui si è discusso nell'incontro tra i sindaci di Abruzzo e Lazio e il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e i trasporti Matteo Salvini come riporta l'agenzia Adnkronos.

Le autostrade A24-A25, attualmente interessate da rilevanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, contano numeri imponenti: 281 chilometri di lunghezza su cui insistono 175 viadotti, 55 gallerie e il più lungo traforo a doppia canna in Italia. Attraversano due, tre parchi nazionali, dodici comunità montane e sono interessate da un traffico di oltre 260mila veicoli al giorno.

La riunione è stata dunque l'occasione per fare il punto sugli obiettivi che si intende raggiungere per dare risposte ai territori e ai sindaci come detto presenti all'incontro insieme ai rappresentanti di Strada dei parchi, i commissari straordinari per l’adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 e il commissario per la sicurezza del sistema idrico Gran Sasso.