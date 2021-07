Autostrada A25, interrogazione di Santangelo: "Lo svincolo di Bussi-Popoli è cattedrale nel deserto"

Un'interrogazione allo scopo di chiedere "lumi" ad Anas e Strada dei Parchi riguardo al casello di Bussi-Popoli dell'autostrada A25.

È quella che presenterà in aula Roberto Santangelo, vicepresidente vicario del consiglio regionale abruzzese.

Lo scopo di Santangelo è quello di sapere se e quando riaprirà lo svincolo autostradale Bussi-Popoli che definisce una «cattedrale nel deserto».

Santangelo, come riferisce l'agenzia Dire, «fa sapere di ricevere ogni giorno informazioni dai cittadini per sapere quando riaprirà lo svincolo che consente l'immissione in autostrada per gli automobilisti provenienti da L'Aquila e Popoli, la cui chiusura, risalente ormai a tempo immemore, sta creando notevoli disagi alla circolazione, costringendo gli automobilisti che vogliono raggiungere Pescara, a immettersi sulla Tiburtina. È sotto gli occhi di tutti la pericolosità che si è venuta a creare a seguito del convogliamento forzato delle automobili e dei mezzi pesanti sulla bretella interna; l'arrivo dell'estate ha sicuramente peggiorato la situazione per aumento di traffico verso le zone costiere, senza considerare che il tratto di strada in questione è via di transito dei trasportatori e mezzi pesanti che servono la zona industriale limitrofa. A nulla più valgono le promesse di una rapida soluzione fatte da Anas e Strada dei Parchi; l'ultima in ordine di tempo relativa alla realizzazione di una rotatoria è ormai datata i primi di gennaio. A questo punto corre l'obbligo chiedere lumi sia ad Anas che a Strada dei Parchi circa le iniziative concrete e le date certe di una soluzione definitiva a tale problema; porterò l'interrogazione nella sede istituzionale del consiglio dove, sono certo, troverò l'interesse bipartisan alla necessità di chiarezza e di soluzioni rapide; parlare di infrastrutture, fondi europei e di recovery fund non può oscurare la necessità di risolvere in primis le problematiche che il cittadino si trova a dover affrontare nel suo piccolo ma grande quotidiano».